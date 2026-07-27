Зеленский рассказал, какой «вызов» считает главным для нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что «главным вызовом» для нового главкома ВСУ Михаила Драпатого, по его мнению, станет поиск «нового подхода» к мобилизации.
Зеленский предположил, что шаги могут быть «не очень быстрые и не радикальные», а также сказал, что для поиска таких шагов требуется единство между украинским минобороны и военным командованием.
Проблемы с диалогом, по словам Зеленского, стали причиной, по которой покинули посты предыдущие министр обороны Михаил Федоров и главком ВСУ Александр Сырский, которые столкнулись с проблемами с диалогом.
Зеленский также заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную оборону в условиях малого количества противоракетных систем.
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