Выпущенный Западом джинн из бутылки, ВС РФ в Арктике и единство России. Заявления Путина

Наличие Вооруженных сил России в Арктической зоне никому не угрожает, но обеспечивает интересы страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военнослужащими ВМФ.
Он также назвал чрезвычайно важным для России чувство народного единства.
По словам Путина, западные страны приняли несколько решений без оглядки на международное право и выпустили джинна из бутылки.
ТАСС собрал ключевые заявления главы государства.
Политика западных стран
- Страны Запада приняли несколько решений без оглядки на международное право: «[Западом] были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джинна из бутылки».
- Западные страны «начали править, причем начали править сразу на практике»: «Вспомните события в Югославии. Я сейчас не буду давать оценок, это сложный процесс, но — разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее».
- Агрессивные действия, много лет совершавшиеся Западом в отношении России, спровоцировали конфликт на Украине и вынудили Москву начать спецоперацию: «Двигались, двигались, добрались до Украины. И тогдашний президент Украины выступал за вступление в ЕС, но против вступления в НАТО. Что сделали? Совершили госпереворот. Причем кровавый, антиконституционный. И весь Запад сделал вид, что ничего страшного, так и надо. И это, вот именно эти действия, абсолютно агрессивные, из года в год нарастающие, привели к сегодняшнему конфликту на Украине. И вынудили нас начать специальную военную операцию, пытаясь завершить начатые уже западной стороной и киевским режимом боевые действия в этой части тогдашней Украины».
- Западные страны обещали Михаилу Горбачеву не расширять НАТО на восток, но они «плевать хотели на все свои обещания и на интересы в сфере безопасности Российской Федерации».
Мощь России
- «Мощь государства сегодня состоит из очень многих компонентов: это экономика, финансы, информационная безопасность, это, безусловно, промышленность. Все важно».
- Россия чувствует себя спокойно и уверенно, у нее есть возможности защищать свои интересы в полном объеме: «Вы знаете, мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно, потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме».
- Враг будет разбит, победа будет за Россией: «Сделаем все, чтобы враг был разбит, а победа была за нами».
«Циркон»
- Такое оружие, как «Циркон», имеют не многие страны мира, а Россия его совершенствует: «Не много стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше».
- Работа с гиперзвуковой ракетой «Циркон» еще идет, но она становится все более и более точной: «Там еще работают с ним [»Цирконом«], надо точно смотреть. Но последнее применение показывает, что он становится все более и более точным».
Единство жителей России
- «Прямая защита государства, безусловно, ставит людей, которые это делают, в первые ряды. В первые ряды тех, кто не просто защищает страну, а укрепляет ее и создает ее будущее».
- России как многонациональной стране чрезвычайно важно чувство народного единства: «Это очень важно для нас. Наша с вами общая задача — потом сохранить это чувство единства многонационального российского народа».
- Люди, которые в тылу помогают бойцам СВО, делают это от чистого сердца и чувствуют свою причастность к большому и нужному делу: «То есть они настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них чувство тревоги возникает: “А мы будем востребованы так же, как сейчас?” Это важно. И нам нужно вместе подумать над тем, как на будущее это сохранить, без всякого сомнения».
Герои СВО
- Потомки будут учиться на примере героев спецоперации, много для этого делается уже сейчас: «Обязательно будут [учиться на примерах героев СВО] и не только будут, и сейчас это происходит уже, думаю, вы должны были это заметить, ведь мы стараемся поддержать и всякие творческие начала, и песни пишут, и фильмы снимают, и книжки пишут уже».
- Россияне должны понимать, что сейчас и в будущем государство «будет отвечать самым большим вниманием» людям, которые рискуют своей жизнью ради защиты его интересов, и «относиться с заботой к их интересам».
Важность встреч с военнослужащими
- Каждая эпоха рождает своих героев, и герои спецоперации сейчас пишут историю: «В учебники истории уже сейчас включаются определенные разделы. Вы знаете, ведь река времени, она бесконечна, и каждая, и каждая эпоха рождает своих героев, и таких, как вы, и таких, которых с нами уже нет, к сожалению, но они пишут историю. Вот вы и наши боевые товарищи, которые жизнь свою отдали за Россию, за Родину, вот все вы пишете историю».
- Бойцам спецоперации сейчас сложнее, потому что они каждый день рискуют жизнью: «Вам сложнее даже сейчас, чем мне, потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью, и, конечно, страна должна знать об этом».
- Личные встречи с военнослужащими России будут продолжены: «Считаю, что такие встречи, как сегодня, и не по праздничным поводам, имеют большое значение. Безусловно, я буду их продолжать».
- Всегда что-то упускается из виду при принятии решений по социальным вопросам, а встречи с людьми, в том числе с военными, позволяют это выявить: «Жизнь у нас сложна и многообразна, часто люди просто не замечают, когда принимают решения, где-то сидя наверху, а снизу-то люди живут в рамках этих принятых решений».
Развитие флота
- Крупные корабли будут оставаться базой для развития флота: «Для крупных кораблей и подводного флота и крупных надводных кораблей не просто есть свое место, они безусловно будут оставаться базой для развития флота в целом».
- Безэкипажные катера (БЭКи) могут быть очень эффективным в ближней зоне средством: «Тем более, что развиваются средства поражения, которые можно размещать на этих кораблях и катерах».
- Подводные и надводные безэкипажные катера появляются у России и эффективно работают в зоне боевых действий: «У нас появляются и подводные, и надводные БЭКи, и очень эффективно работают, в том числе в зоне боевых действий».
- У России появляются небольшие корабли, оснащенные современным оружием: «И у нас появляются, и давно уже есть небольшие по водоизмещению, по тоннажу корабли, но оснащенные современным оружием».
Политика киевского режима
- Представители украинского режима «передрались, переругались, как пауки в банке»: «Делят деньги, которые украли у украинского народа, либо крадут у своих западных спонсоров. Делят и друг друга сживают со свету».
- Идеология киевского режима основана на принципах неонацизма и крайнего национализма: «Неонацизм, который перекочевал в так называемые центры антироссийские, антисоветские, — и национализм, и неонацизм очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда нынешний режим [в Киеве] начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет. Автоматом. То есть это реально режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма. Национализм, понятно, — он не за себя, он против других. Патриотизм — за родину, но не против кого-то. А национализм — за себя, но главное — против других».
- Киев на сегодняшний день публично возрождает нацистскую идеологию: «И не случайно сегодня они возрождают эту нацистскую идеологию уже публично».
- Агрессия киевского режима против мирного населения не вызывает удивления с учетом его приверженности идеологии неонацизма: «Поэтому ничего удивительного здесь нет».
- Украина рано или поздно лишится западных земель: «Уверен, рано или поздно Украина утратит эти западные земли. И то, что Польше принадлежало, Венгрии принадлежало, Румынии принадлежало. Рано или поздно, не завтра, а может быть, не послезавтра — год, два, десять, пятнадцать [лет], но все исторически встанет на свои места».
Важность Арктики
- Богатства России будут прирастать Арктикой, это очень важный регион для страны: «Сейчас даже трудно измерить количество, и в деньгах трудно оценить запасы того, чем богата Арктика».
- Россия и дальше продолжит осваивать Арктику: «У нас освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать, очень важный с точки зрения экономических интересов».
- Трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь, там же — места дежурства российских подлодок: «Трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь, там места дежурства наших подводных лодок, и другие страны пытаются заходить тоже».
- «Мы уже целую программу наработали и будем это делать дальше: создание условий для того, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется в виду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа».
- Наличие ВС России в Арктической зоне никому не угрожает, но обеспечивает интересы страны: «И, безусловно, наличие там наших вооруженных сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, — очень важная составляющая всей работы в Арктике».
Защита и развитие Северного морского пути
- Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет «защищать свои интересы, так же как и Северный морской путь».
- Для использования логистических возможностей Северного морского пути нужно развивать порты и прибрежную логистику: «Для этого нужно обеспечить деятельность соответствующих служб по спасению судов и экипажей, если они терпят бедствие. Для этого нужно обеспечить, безусловно, и безопасность, в том числе и в первую очередь с помощью Военно-морского флота. По всем этим направлениям мы работаем и будем работать».