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Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 июля провел оперативное совещание с вице-премьерами, заявила пресс-служба правительства России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 июля провел оперативное совещание с вице-премьерами, заявила пресс-служба правительства России.

Одной из тем в рамках совещания стали дополнительные бюджетные ассигнования на строительство и ремонт медицинских учреждений в субъектах РФ. По словам премьера, о необходимости улучшения качества и доступности медицинской помощи заявлял президент России Владимир Путин.

Также обсуждались вопросы субсидирования развития технопарка в Нижегородской области и реализации эксперимента по использованию платежных карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты.

Участие в совещании приняли Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также министр финансов Антон Силуанов.

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