Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами

Премьер-министр России Михаил Мишустин 27 июля провел оперативное совещание с вице-премьерами, заявила пресс-служба правительства России.
Одной из тем в рамках совещания стали дополнительные бюджетные ассигнования на строительство и ремонт медицинских учреждений в субъектах РФ. По словам премьера, о необходимости улучшения качества и доступности медицинской помощи заявлял президент России Владимир Путин.
Также обсуждались вопросы субсидирования развития технопарка в Нижегородской области и реализации эксперимента по использованию платежных карт «Мир» для предоставления мер соцзащиты.
Участие в совещании приняли Денис Мантуров, Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, а также министр финансов Антон Силуанов.
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