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Бразилия отозвала посла в Аргентине

Министерство иностранных дел Бразилии отозвало посла в Аргентине. Решение было принято после выступления аргентинского президента во время своего визита в Бразилию, в котором Хавьер Милей называл бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силву «вором» и «уголовником», а председателя Верховного суда — «мусором». Об этом сообщает AP.

Министерство иностранных дел Бразилии отозвало посла в Аргентине. Решение было принято после выступления аргентинского президента во время своего визита в Бразилию, в котором Хавьер Милей называл бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силву «вором» и «уголовником», а председателя Верховного суда — «мусором». Об этом сообщает AP.

Оскорбительные заявления были сделаны господином Милеем на митинге в поддержку Флавиу Болсонару, сенатора, которого Либеральная партия выдвинула кандидатом в президенты Бразилии. Аргентинский лидер также заявил, что только Флавиу Болсонару сможет «остановить Лулу».

Оскорбления в адрес председателя Верховного суда Бразилии Эдсона Фачина прозвучали после того, как суд запретил господину Милею навестить находящегося под арестом экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, отца Флавиу.

С критикой действий Хавьера Милея выступил также бывший президент Аргентины Альберто Фернандес. «Милей отправился в Бразилию, вопя, как сумасшедший… Оскорбление президента братского для нас народа и нашего главного торгового партнера просто непростительно».

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