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Россия возобновила финансирование Российско-таджикского университета в Душанбе

Россия снова начала выделять средства на деятельность Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ). Об этом на пресс-конференции рассказал ректор вуза Алексей Золотухин.

Россия снова начала выделять средства на деятельность Российско-Таджикского (Славянского) университета (РТСУ). Об этом на пресс-конференции рассказал ректор вуза Алексей Золотухин.

«На днях мы получили перевод денежных средств, и бюджет университета утвержден, и больше никаких проблем нет. Весь кадровый персонал, а также студенческий состав будет обеспечен в дальнейшем заработными платами и стипендиальным обеспечением», — уточнил ректор (цитата по ТАСС).

Россия приостановила финансирование РТСУ в ноябре 2025 года, когда ректором был назначен Илхомуддин Иброхимзода. Замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский утверждал, что таджикистанские власти нарушили межправсоглашение двух стран. В июле 2026-го президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил новым ректором РТСУ Алексея Золотухина. До этого назначения он занимал пост первого проректора по науке и инновациям университета. Господин Иброхимзода назначен замминистра образования и науки Таджикистана.

В Таджикистане открыты филиалы МГУ им. М. В. Ломоносова, Национального исследовательского технологического университета МИСиС, Национального исследовательского университета МЭИ, а также работает Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ) в Душанбе. В общей сложности в них обучается около 8 тыс. студентов.

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