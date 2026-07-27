Рыженков предложил «немножко окунуть» послов в белорусские дела

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Среди белорусских послов много мужчин, но не так много женщин, об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, передает корреспондент Sputnik.