Рыженков предложил «немножко окунуть» послов в белорусские дела

«Как-то надо этот демографический, гендерный баланс смещать», — считает министр.
По мнению Рыженкова, все послы-мужчины — яркие, умные, талантливые, но в стране есть и немало таких же женщин.
Рыженков затронул и тему внешней торговли. Он считает, что положительная динамика во внешнеэкономической деятельности — это во многом ситуативно и связано с хорошими отношениями с Россией.
Министр призвал больше думать о совместных проектах, которые дают стабильную экономическую динамику, а не о простой торговле.
Говоря о ежегодной учебе послов, он также отметил, что самая главная задача такого семинара — «немножко окунуть» послов в белорусские дела.
«Они должны очень четко понимать ту страну, которую они представляют за рубежом. Поэтому ритм жизни государства они должны чувствовать», — уверен министр.
Большая часть семинара, по его словам, будет посвящена вопросам социально-экономического развития страны, реализации инфраструктурных проектов, политическим события. Будет и предоставлен срез общественной жизни.