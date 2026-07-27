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Рыженков предложил «немножко окунуть» послов в белорусские дела

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Среди белорусских послов много мужчин, но не так много женщин, об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на ежегодном семинаре руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, передает корреспондент Sputnik.

Источник: МИД Казахстана

«Как-то надо этот демографический, гендерный баланс смещать», — считает министр.

По мнению Рыженкова, все послы-мужчины — яркие, умные, талантливые, но в стране есть и немало таких же женщин.

Рыженков затронул и тему внешней торговли. Он считает, что положительная динамика во внешнеэкономической деятельности — это во многом ситуативно и связано с хорошими отношениями с Россией.

Министр призвал больше думать о совместных проектах, которые дают стабильную экономическую динамику, а не о простой торговле.

Говоря о ежегодной учебе послов, он также отметил, что самая главная задача такого семинара — «немножко окунуть» послов в белорусские дела.

«Они должны очень четко понимать ту страну, которую они представляют за рубежом. Поэтому ритм жизни государства они должны чувствовать», — уверен министр.

Большая часть семинара, по его словам, будет посвящена вопросам социально-экономического развития страны, реализации инфраструктурных проектов, политическим события. Будет и предоставлен срез общественной жизни.