МИД Туркменистана отреагировал на атаки на морские суда в Каспии

Реакцию на инцидент озвучил глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи. В публикации в соцсети X он заявил, что нападение на иранское торговое судно не останется без ответа. Азизи подчеркнул: за любые нападения на Иран приходится расплачиваться — эта позиция остаётся актуальной и в настоящее время.