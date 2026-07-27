МИД Туркменистана отреагировал на атаки на морские суда в Каспии

Пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана выступила с заявлением о недопустимости нападений на морские суда в Каспийском море.
Согласно сообщению, размещённому 27 июля на официальном сайте МИД Туркменистана, поводом для заявления стали публикации в международных СМИ от 25 июля 2026 года об атаке на морское судно в акватории Каспия. В ведомстве подчеркнули, что Туркменистан, будучи прикаспийским государством и обладателем признанного ООН статуса постоянного нейтралитета, рассматривает Каспийское море как пространство мира, согласия и добрососедских отношений.
Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана проинформировало о происшествии, случившемся ранним утром в субботу, 25 июля: по данным МИД республики, украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом. Судно перевозило гражданский груз и следовало из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели. В результате атаки один член экипажа погиб, ещё один получил ранения.
Реакцию на инцидент озвучил глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи. В публикации в соцсети X он заявил, что нападение на иранское торговое судно не останется без ответа. Азизи подчеркнул: за любые нападения на Иран приходится расплачиваться — эта позиция остаётся актуальной и в настоящее время.