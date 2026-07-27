Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Туркменистана отреагировал на атаки на морские суда в Каспии

Пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана выступила с заявлением о недопустимости нападений на морские суда в Каспийском море.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Пресс-служба Министерства иностранных дел Туркменистана выступила с заявлением о недопустимости нападений на морские суда в Каспийском море.

Согласно сообщению, размещённому 27 июля на официальном сайте МИД Туркменистана, поводом для заявления стали публикации в международных СМИ от 25 июля 2026 года об атаке на морское судно в акватории Каспия. В ведомстве подчеркнули, что Туркменистан, будучи прикаспийским государством и обладателем признанного ООН статуса постоянного нейтралитета, рассматривает Каспийское море как пространство мира, согласия и добрососедских отношений.

Ранее внешнеполитическое ведомство Ирана проинформировало о происшествии, случившемся ранним утром в субботу, 25 июля: по данным МИД республики, украинские военные нанесли удар по судну под иранским флагом. Судно перевозило гражданский груз и следовало из российского порта Астрахань в иранский порт Энзели. В результате атаки один член экипажа погиб, ещё один получил ранения.

Реакцию на инцидент озвучил глава парламентской комиссии Ирана по внешней политике и национальной безопасности Эбрахим Азизи. В публикации в соцсети X он заявил, что нападение на иранское торговое судно не останется без ответа. Азизи подчеркнул: за любые нападения на Иран приходится расплачиваться — эта позиция остаётся актуальной и в настоящее время.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше