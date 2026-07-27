Посол: израильтяне все чаще едут в Беларусь на пенсию

Дипломат уточнил, что возвращаются уехавшие в Израиль в 1980-е, в 1990-е и в 2000-е.
«Спокойно, медицина, экология и прочее, о чем вы знаете не хуже меня», — объяснил посол мотивы израильтян.
Он подчеркнул, что авиабилеты в Беларусь очень востребованы и раскупаются в Израиле на месяцы вперед.
Что касается обстановки в этой стране, то ее можно охарактеризовать как напряженную.
«Вы разговариваете с человеком, который пережил за эти полтора года каденции две войны. Сначала 12-дневную, потом 40-дневную. Я искренне желаю всем вам не иметь подобного опыта», — сообщил дипломат.
Ярошевич обратил внимание, что за более чем три десятка лет дипломатических отношений Израиля и Беларуси никогда не было такого объема белорусского экспорта, как сейчас. Планируется, что в этом году только товарный экспорт в Израиль составит 170−180 млн долларов.
«Для Израиля это беспрецедентная цифра. Предыдущие рекорды у нас были чуть-чуть больше ста миллионов», — пояснил Ярошевич.
В том числе, на израильском рынке строительства востребована продукция предприятий. Также в общепите очень часто готовят на белорусском рапсовом масле. Очень перспективной нишей остаются кошерные продукты.