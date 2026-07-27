Посол: израильтяне все чаще едут в Беларусь на пенсию

Ярошевич обратил внимание, что за более чем три десятка лет дипломатических отношений Израиля и Беларуси никогда не было такого объема белорусского экспорта, как сейчас. Планируется, что в этом году только товарный экспорт в Израиль составит 170−180 млн долларов.