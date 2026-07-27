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Токаев поздравил Эндрю Бернема с назначением на должность премьер-министра Великобритании

АСТАНА, 27 июл — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил Эндрю Бернема с вступлением в должность премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, передает Акорда.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

«В своем послании Глава государства отметил высокий уровень казахско-британских отношений и подтвердил готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению политического диалога, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в интересах народов двух стран», — говорится в сообщении.

Эндрю Бернему 56 лет. Он пришел в правительство после отставки Кира Стармера. В парламент избирался с 2001 года, работал на различных министерских постах в кабинетах Гордона Брауна и Тони Блэра.

Бернем придерживается последовательной и бескомпромиссной проукраинской позиции, полностью разделяя курс своего предшественника Стармера. Он подчеркивает, что поддержка Киева со стороны Лондона останется «стопроцентной и непоколебимой».

На посту мэра Большого Манчестера Бернем активно содействовал приему украинских беженцев и основал сеть «Unbroken Cities» для поддержки реабилитации пострадавших от военных действий.

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