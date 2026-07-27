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Токаев дал поручения акиму Атырауской области Болату Акчулакову

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Атырауской области Болата Акчулакова и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: Акорда

Как сообщает Акорда, Касым-Жомарту Токаеву было доложено о текущей социально-экономической ситуации в регионе и приоритетных задачах на предстоящий период.

Была представлена информация о реализации крупных инвестиционных проектов, развитии нефтегазохимической отрасли, строительстве объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

«Отдельное внимание было уделено вопросам диверсификации экономики, модернизации инженерных сетей, совершенствования транспортной инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и реализации проектов, требующих поддержки на республиканском уровне», — говорится в сообщении Акорды.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее обеспечение устойчивого социально-экономического развития Атырауской области и повышение качества жизни населения.