В Польше назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС

По словам польского министра, идея построения европейской общности на основе исторических нарративов, чуждых самому ЕС, неприемлема. Косиняк‑Камыш также отметил, что процесс согласования условий вступления Украины в Евросоюз потребует продолжительных переговоров — речь идет о нескольких годах, в том числе по вопросу противодействия коррупции, пишет Wirtualna Polska.
Ранее, 24 июля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал схожую позицию. Он призвал Украину не возводить Степана Бандеру в ранг фигуры национального пантеона, подчеркнув, что такой подход способен осложнить перспективы интеграции страны в Европейский союз.
* ОУН; организация запрещена в России как экстремистская