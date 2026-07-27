Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк‑Камыш заявил, что Украина не сможет стать членом Европейского союза, если в ее символике или официальной исторической повестке значимая роль будет отведена Степану Бандере — лидеру Организации украинских националистов*. Об этом сообщает портал Wirtualna Polska.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам польского министра, идея построения европейской общности на основе исторических нарративов, чуждых самому ЕС, неприемлема. Косиняк‑Камыш также отметил, что процесс согласования условий вступления Украины в Евросоюз потребует продолжительных переговоров — речь идет о нескольких годах, в том числе по вопросу противодействия коррупции, пишет Wirtualna Polska.

Ранее, 24 июля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказал схожую позицию. Он призвал Украину не возводить Степана Бандеру в ранг фигуры национального пантеона, подчеркнув, что такой подход способен осложнить перспективы интеграции страны в Европейский союз.

* ОУН; организация запрещена в России как экстремистская