В Польше назвали главное препятствие для вступления Украины в ЕС

По словам польского министра, идея построения европейской общности на основе исторических нарративов, чуждых самому ЕС, неприемлема. Косиняк‑Камыш также отметил, что процесс согласования условий вступления Украины в Евросоюз потребует продолжительных переговоров — речь идет о нескольких годах, в том числе по вопросу противодействия коррупции, пишет Wirtualna Polska.