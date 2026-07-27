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В Красноярском крае предлагают сократить очередь на получение земельных сертификатов для многодетных семей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе готовят изменения в законодательство, которые должны ускорить получение земельных сертификатов многодетными семьями и расширить возможности их использования.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе готовят изменения в законодательство, которые должны ускорить получение земельных сертификатов многодетными семьями и расширить возможности их использования.

Как сообщил председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко в своих соцсетях, законопроект разработан совместно с депутатом фракции «Единая Россия» Ильей Зайцевым и прокурором Красноярского края Романом Тютюником.

По словам спикера краевого парламента, сегодня проблема остается актуальной: «Давайте говорить прямо: ситуация с землей для многодетных семей в крае остается острой. Очередь растет — сейчас в ней почти 20 тысяч семей. При этом за первое полугодие 2026 года землю или сертификаты получили лишь 272 заявителя. Бюджетные деньги, а это 188 млн рублей ежегодно, в полной мере не осваиваются из-за избыточных барьеров».

Поправками предлагается сократить срок ожидания земельного сертификата на три года. Кроме того, средства можно будет направлять не только на действующие цели, но и на реконструкцию жилья или строительство дома блокированной застройки.

Также документ предусматривает сохранение права на земельный сертификат за семьей погибшего участника СВО и сохранение статуса многодетной семьи, если совершеннолетние дети проходят службу в зоне специальной военной операции.

Рассматривать законопроект депутаты Законодательного Собрания будут уже осенью.

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