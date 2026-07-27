Путин: безопасность Калининградской области в случае угроз обеспечат всеми способами

Безопасность Калининградской области в случае каких-либо угроз будет обеспечиваться всеми возможностями страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, принимая доклады командующих флотами, пишет ТАСС.
«В случае создания для нее каких бы то ни было угроз, безопасность Калининградской области будет обеспечиваться всеми возможностями Российской Федерации», — цитирует издание президента.
По его словам, на переднем крае защиты Калининграда должен находиться Балтийский флот. Глава государства добавил, что соответствующие задачи перед руководством флота поставлены. «Надеюсь, что они исполняются должным образом», — подчеркнул Путин.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше