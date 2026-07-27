Более 132 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала года

По данным ведомства, с 1 января 2026 года в страну прибыли 132 560 иностранных граждан из 38 стран, входящих в список безвиза.
«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 390 000 жителей Европы», — говорится в сообщении.
Так, на первом месте по числу гостей остается Литва — 709 703 человека, на втором — Латвия (444 399), на третьем — Польша (154 807).
В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, республику посетила 81 тысяча человек.
Решением президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.