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Более 132 тысяч иностранцев приехали в Беларусь по безвизу с начала года

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Более 132 тысяч иностранцев посетили Беларусь с начала текущего года без виз, сообщили в Государственном пограничном комитете.

Источник: Telegram / Таможенные органы Беларуси

По данным ведомства, с 1 января 2026 года в страну прибыли 132 560 иностранных граждан из 38 стран, входящих в список безвиза.

Отмечается, что наибольший поток традиционно фиксируется из соседних стран Евросоюза, а именно — из Латвии, Литвы и Польши.

«Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 390 000 жителей Европы», — говорится в сообщении.

Так, на первом месте по числу гостей остается Литва — 709 703 человека, на втором — Латвия (444 399), на третьем — Польша (154 807).

В ГПК уточнили, что в рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств, действующего с 19 июля 2024 года, республику посетила 81 тысяча человек.

Решением президента Беларуси Александра Лукашенко безвизовый въезд для граждан 38 европейских государств был продлен до 31 декабря 2026 года.

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