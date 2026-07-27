Трамп назвал себя «спасителем Америки» в публикациях в соцсети

В рамках серии постов глава государства опубликовал изображения, сгенерированные с помощью технологий искусственного интеллекта. На одном из них размещены четыре снимка Трампа, отражающие разные этапы его жизни; композиция сопровождается подписью «Человек, который спас Америку». Другой пост содержит изображение президента на фоне сцен со взрывами возле иранских флагов и надписью «Защитник мира».
Ранее, 25 июля, Дональд Трамп отдал распоряжение о приостановке ударов по Ирану. Причиной такого решения стала прибывшая в Тегеран делегация из Омана — она ведёт переговоры по вопросу открытия Ормузского пролива. При этом статус распоряжения остаётся неопределённым: пока не установлено, является ли приостановка ударов разовой мерой либо она предполагает более длительное прекращение огня.