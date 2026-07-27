Вольфович заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз

— Те группировки, которые были созданы на западных границах или вдоль западных границ и южных границ, остались и имеют место быть. Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем, — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.