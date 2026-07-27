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Вольфович заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз

Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал про реакцию соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз.

По его словам, Европа и далее продолжает курс на демонстрацию военной силы. Никаких факторов, которые бы оказывали влияние на обострение ситуации, сегодня не видно, однако ничего не изменилось.

— Те группировки, которые были созданы на западных границах или вдоль западных границ и южных границ, остались и имеют место быть. Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем, — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.

Александр Вольфович уточнил, что белорусская сторона занимается плановой деятельностью, боевая подготовка в самом разгаре учебного периода. Он добавил: группировки сил, созданные для прикрытия южных границ республики, свои задачи выполняют.

Ранее Александр Вольфович сказал о наиболее опасных направлениях на белорусской границе: — «Где может произойти какая-то провокация».

Также госсекретарь Совбеза Беларуси сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания».

Кроме того, глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью.

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