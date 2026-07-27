Вольфович заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович в эфире «Первого информационного телеканала» заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз.
По его словам, Европа и далее продолжает курс на демонстрацию военной силы. Никаких факторов, которые бы оказывали влияние на обострение ситуации, сегодня не видно, однако ничего не изменилось.
— Те группировки, которые были созданы на западных границах или вдоль западных границ и южных границ, остались и имеют место быть. Наши соседи все-таки видят, что никакой реальной угрозы с территории Беларуси нет. Мы никому не угрожаем и никакие группировки вдоль границ не сосредотачиваем, — заявил госсекретарь Совбеза Беларуси.
Александр Вольфович уточнил, что белорусская сторона занимается плановой деятельностью, боевая подготовка в самом разгаре учебного периода. Он добавил: группировки сил, созданные для прикрытия южных границ республики, свои задачи выполняют.
Ранее Александр Вольфович сказал о наиболее опасных направлениях на белорусской границе: — «Где может произойти какая-то провокация».
Также госсекретарь Совбеза Беларуси сказал, почему стоит одного-двух тунеядцев «поставить в строй для воспитания».
Кроме того, глава Минобороны заявил, есть ли агрессия от Украины на границе с Беларусью.