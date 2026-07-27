NYT выяснила, как Пентагон изменил статистику потерь США в Иране

Согласно информации издания, с 7 июля данные о потерях, понесенных после этой даты, больше не агрегируются вместе со сводными показателями с начала войны. Теперь соответствующие сведения размещаются на отдельной странице официального сайта Пентагона — «Потери в зарубежных операциях». NYT подчеркивает, что из‑за такого разделения пользователям приходится сопоставлять информацию сразу с двух страниц, чтобы получить общую картину потерь.
В ходе обновления статистики Пентагон вернул в учет четырех военнослужащих, чьи данные ранее исчезли с сайта. Кроме того, зафиксировано увеличение числа раненых после 7 июля — показатель вырос на 142 человека. По актуальным данным, с 7 июля ранения получили 207 американских военных; совокупное число раненых с начала боевых действий (с 28 февраля) составляет 624 человека, погибших — 18.
На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял, что после 7 июля число раненых не превышает 100 человек. При этом, по данным NYT, ведомство не публиковало сведения о ряде иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке, в результате которых военнослужащие получили ранения.
Ранее Пентагон снизил заявленное число погибших с 18 до 14 человек, объяснив корректировку тем, что четверо военных погибли уже после вступления в силу режима прекращения огня. Позднее исполняющий обязанности пресс‑секретаря ведомства Джоэл Вальдес сообщил, что изменение данных было обусловлено временным техническим сбоем на сайте.