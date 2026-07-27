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NYT выяснила, как Пентагон изменил статистику потерь США в Иране

Пентагон скорректировал порядок публикации сведений о потерях американских военнослужащих в ходе конфликта с Ираном — это произошло на фоне критики в адрес ведомства из‑за подозрений в занижении числа погибших и раненых. Как сообщает The New York Times (NYT), изменения в системе учета привели к дополнительным сложностям при отслеживании статистики: прозрачность данных, напротив, снизилась.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно информации издания, с 7 июля данные о потерях, понесенных после этой даты, больше не агрегируются вместе со сводными показателями с начала войны. Теперь соответствующие сведения размещаются на отдельной странице официального сайта Пентагона — «Потери в зарубежных операциях». NYT подчеркивает, что из‑за такого разделения пользователям приходится сопоставлять информацию сразу с двух страниц, чтобы получить общую картину потерь.

В ходе обновления статистики Пентагон вернул в учет четырех военнослужащих, чьи данные ранее исчезли с сайта. Кроме того, зафиксировано увеличение числа раненых после 7 июля — показатель вырос на 142 человека. По актуальным данным, с 7 июля ранения получили 207 американских военных; совокупное число раненых с начала боевых действий (с 28 февраля) составляет 624 человека, погибших — 18.

На прошлой неделе официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял, что после 7 июля число раненых не превышает 100 человек. При этом, по данным NYT, ведомство не публиковало сведения о ряде иранских ударов по американским базам на Ближнем Востоке, в результате которых военнослужащие получили ранения.

Ранее Пентагон снизил заявленное число погибших с 18 до 14 человек, объяснив корректировку тем, что четверо военных погибли уже после вступления в силу режима прекращения огня. Позднее исполняющий обязанности пресс‑секретаря ведомства Джоэл Вальдес сообщил, что изменение данных было обусловлено временным техническим сбоем на сайте.

Со своей стороны, бригадный командир Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Мохеби заявил, что после срыва перемирия число погибших американских военнослужащих превысило 200 человек. Он выразил мнение, что публикуемые США сведения не отражают реального положения дел.

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