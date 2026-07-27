NYT выяснила, как Пентагон изменил статистику потерь США в Иране

Согласно информации издания, с 7 июля данные о потерях, понесенных после этой даты, больше не агрегируются вместе со сводными показателями с начала войны. Теперь соответствующие сведения размещаются на отдельной странице официального сайта Пентагона — «Потери в зарубежных операциях». NYT подчеркивает, что из‑за такого разделения пользователям приходится сопоставлять информацию сразу с двух страниц, чтобы получить общую картину потерь.