Омская делегация посетила белорусский Могилёв

Представители администрации Омска приняли участие в рекламном туре для делегаций городов-побратимов и городов-партнёров, который прошёл в Могилёве с 21 по 23 июля.
В мероприятии также участвовали представители Брянска, Вологды, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Смоленска, Тулы и Ярославля.
Для делегатов организовали экскурсионную и деловую программу. Они посетили Могилёвский драматический театр, костёл Успения Девы Марии и Святого Станислава, предприятие «Могилёвлифтмаш» и другие городские объекты.
Кроме того, участники поездки побывали в агрогородке Александрия — на малой родине президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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