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Омская делегация посетила белорусский Могилёв

В рамках поездки омичи побывали на родине Лукашенко.

Источник: правительство Омской области

Представители администрации Омска приняли участие в рекламном туре для делегаций городов-побратимов и городов-партнёров, который прошёл в Могилёве с 21 по 23 июля.

В мероприятии также участвовали представители Брянска, Вологды, Екатеринбурга, Красноярска, Самары, Смоленска, Тулы и Ярославля.

Для делегатов организовали экскурсионную и деловую программу. Они посетили Могилёвский драматический театр, костёл Успения Девы Марии и Святого Станислава, предприятие «Могилёвлифтмаш» и другие городские объекты.

Кроме того, участники поездки побывали в агрогородке Александрия — на малой родине президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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