Лукашенко: Беларусь готова строить «под ключ» в Калужской области

«Мы уже научились работать в вашей Калужской области, мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете, мы готовы к строительству социальных объектов», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что белорусская сторона готова активно сотрудничать с Калужской областью в сфере строительства.
«Готовы и проектировать, и строить, в общем, под ключ, как положено — построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси», — сказал белорусский президент.
Он отметил, что Беларусь всегда была заинтересована в развитии сотрудничества с российскими регионами.
«Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и большая экономика», — подчеркнул глава белорусского государства.
Лукашенко также отметил, что Беларусь готова строить в Калужской области крупные сельскохозяйственные объекты.
«(…) мы готовы к варианту “под ключ” создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий», — добавил он.
Лукашенко отметил, что Беларусь готова поделиться с Калужской областью опытом создания агрогородов, ведь климат одинаковый.
Говоря о важности расширения сотрудничества с Калужской областью, президент отметил установление кооперационных связей.
«Я знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом и БелАЗом, и пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику», — сказал президент, отметив, что Беларусь — машиностроительная страна.