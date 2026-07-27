Лукашенко: Беларусь готова строить «под ключ» в Калужской области

«Я знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом и БелАЗом, и пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику», — сказал президент, отметив, что Беларусь — машиностроительная страна.