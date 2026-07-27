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Лукашенко: Беларусь готова строить «под ключ» в Калужской области

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Беларусь готова строить крупные проекты в Калужской области России «под ключ», заявил президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором региона Владиславом Шапшой, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

«Мы уже научились работать в вашей Калужской области, мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете, мы готовы к строительству социальных объектов», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что белорусская сторона готова активно сотрудничать с Калужской областью в сфере строительства.

«Готовы и проектировать, и строить, в общем, под ключ, как положено — построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси», — сказал белорусский президент.

Он отметил, что Беларусь всегда была заинтересована в развитии сотрудничества с российскими регионами.

«Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и большая экономика», — подчеркнул глава белорусского государства.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова строить в Калужской области крупные сельскохозяйственные объекты.

«(…) мы готовы к варианту “под ключ” создать определенные комплексы на больших площадях сельскохозяйственных угодий», — добавил он.

Лукашенко отметил, что Беларусь готова поделиться с Калужской областью опытом создания агрогородов, ведь климат одинаковый.

Говоря о важности расширения сотрудничества с Калужской областью, президент отметил установление кооперационных связей.

«Я знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом и БелАЗом, и пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику», — сказал президент, отметив, что Беларусь — машиностроительная страна.

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