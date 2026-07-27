Новые ограничения в отношении белорусов могут ввести в Литве

В ведомстве предлагают ограничить возможности россиян и белорусов на приобретение недвижимости рядом со стратегически важными объектами Литвы.
Помимо того, МИД считает возможным не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, желающих осуществлять публичную деятельность и при этом прямо или косвенно поддерживающих российскую спецоперацию или принимавших участие в ней.
Ведомство предлагает обязать желающих прибыть в Литву подписывать декларацию, в которой они осуждают действия России, выражают поддержку Украине, а также Уставу ООН и его принципам.
Предполагается, что декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания станет основанием для отказа во въезде.
Данные поправки в случае их принятия могут вступят в действие с 1 января 2027 года.