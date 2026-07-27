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Новые ограничения в отношении белорусов могут ввести в Литве

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Закон о национальных санкциях в Литве может дополниться новыми ограничениями для граждан Беларуси и России, с соответствующим предложением выступил литовский МИД, сообщают СМИ.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве предлагают ограничить возможности россиян и белорусов на приобретение недвижимости рядом со стратегически важными объектами Литвы.

Помимо того, МИД считает возможным не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, желающих осуществлять публичную деятельность и при этом прямо или косвенно поддерживающих российскую спецоперацию или принимавших участие в ней.

Ведомство предлагает обязать желающих прибыть в Литву подписывать декларацию, в которой они осуждают действия России, выражают поддержку Украине, а также Уставу ООН и его принципам.

Предполагается, что декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания станет основанием для отказа во въезде.

Данные поправки в случае их принятия могут вступят в действие с 1 января 2027 года.

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