Косиняк-Камыш опроверг слова Навроцкого о Patriot для Киева

По словам главы оборонного ведомства, информация доводилась до главы государства напрямую: сам Косиняк‑Камыш обсуждал этот вопрос с Навроцким, а также к теме обращался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Министр раскритиковал позицию президента, заявив, что не допустит распространения недостоверных сведений и использования чувствительных тем в политических целях.
Косиняк‑Камыш в беседе с Wirtualna Polska также указал на то, что представитель президента участвует во всех заседаниях комитета по безопасности, где принимаются решения о военных поставках Украине, — соответственно, глава государства располагал полной информацией по данному направлению.
Ранее в Польше разразился скандал, связанный с предполагаемыми тайными поставками ракет в Украину. Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак сообщил в эфире Kanał Zero, что правительство Польши могло тайно отправить Украине дальнобойные ракеты системы Patriot. Збигнев Богуцкий, руководитель канцелярии президента Польши, уточнил, что передача ракет могла быть одобрена правительством без согласия президента Кароля Навроцкого.