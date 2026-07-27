Косиняк-Камыш опроверг слова Навроцкого о Patriot для Киева

По словам главы оборонного ведомства, информация доводилась до главы государства напрямую: сам Косиняк‑Камыш обсуждал этот вопрос с Навроцким, а также к теме обращался генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Министр раскритиковал позицию президента, заявив, что не допустит распространения недостоверных сведений и использования чувствительных тем в политических целях.