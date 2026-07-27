Эксперт рассказал, сможет ли ЕС ввести новый механизм санкций против России

Ранее газета Financial Times сообщила, что в Брюсселе разрабатывают альтернативный механизм введения санкций против России. Отмечается, что такое решение принято после того, как Греция приостановила согласование 21-го санкционного пакета.
Европейский союз демонстрирует тенденции к расширению, но внутри объединения зачастую нет согласия по многим вопросам, констатирует эксперт. Договариваться внутри ЕС стало сложнее — зачастую страны применяют право вето, таким образом увеличивая время принятия решений.
Санкции против РФ стало принимать сложнее, так как некоторые страны объединения стали просчитывать возможный ущерб своей экономике и вносить коррективы. Из недавних примеров — Греция, которая приостанавливала согласование 21-го пакета санкций.
Согласно законодательству ЕС, вопросы войны и мира, введения санкций, а также принятие стран в состав Евросоюза, должны приниматься только единогласно, напоминает собеседник Новостей Mail. Все чаще звучат голоса, в том числе из Германии и Франции, что вопросах санкций нужно переходить на систему квалифицированного большинства.
Проблема заключается в том, что для перехода на такой режим европейским странам нужно достичь единогласного решения. Это выглядит сегодня не очень реалистично.
В Евросоюзе понимают, что изменить процедуру будет сложно. Поэтому пытаются сделать так, чтобы вероятность принятия единогласного решения была выше. В частности, в ЕС хотят отойти от концепции пакетов санкций и перейти к более таргетированным локальным мерам, поясняет политолог.
По сути, речь идет не о смене механизма политических решений в ЕС, потому что это очень сложно сделать, а о смене подхода в принятии санкционных мер. Полностью обойти право вето по вопросам санкций в ЕС крайне сложно.
Однако в ЕС есть политики, которые считают, что изменение концепции — не самый оптимальный подход. В частности, глава евродипломатии Кая Каллас по-прежнему настаивает на вводе масштабных санкций. Она исходит из того, что в ходе согласования часть ограничений неизбежно отсеется, поэтому изначально следует предлагать максимально широкий перечень мер, чтобы на выходе получить весомый санкционный пакет.
Полное изменение механизма голосования по санкциям ЕС в обозримом будущем невозможно, резюмирует эксперт. По его словам, европейцам не удастся исключить возможность наложения вето на важные коллективные решения.
Ранее стало известно, что европейские санкции запрещают Испании использовать для тушения пожаров российские вертолеты Ка-32, которые считаются эффективными для таких миссий. Из-за ограничений техника простаивает на земле.