Эксперт рассказал, сможет ли ЕС ввести новый механизм санкций против России

Согласно законодательству ЕС, вопросы войны и мира, введения санкций, а также принятие стран в состав Евросоюза, должны приниматься только единогласно, напоминает собеседник Новостей Mail. Все чаще звучат голоса, в том числе из Германии и Франции, что вопросах санкций нужно переходить на систему квалифицированного большинства.