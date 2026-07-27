Рустам Минниханов встретился с акимом Северо-Казахстанской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Петропавловск и встретился с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым. Они обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также были подписаны соглашения в области производства, машиностроения и медицины.
Минниханов выразил благодарность казахстанским партнерам за внимание к сохранению культурного наследия и исторической памяти. Глава региона подчеркнул, что у татарского и казахского народов есть много общего, и привел в пример открытие бюста Габдуллы Тукая в Петропавловске и центра Магжана Жумабаева в Казани.
Напомним, объем товарооборота между Татарстаном и Казахстаном достиг 946 млн долларов США.
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