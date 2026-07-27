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Лукашенко проводит встречу с полпредом президента России Щеголевым

МИНСК, 27 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с полномочным представителем президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорем Щеголевым, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Полпред прибыл в Минск с визитом накануне. Он уже встретился с послом России в Беларуси Борисом Грызловым. На встрече были обсуждены перспективы и приоритетные направления дальнейшего развития многоплановых связей субъектов РФ с белорусской стороной.

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