Лукашенко проводит встречу с полпредом президента России Щеголевым

Полпред прибыл в Минск с визитом накануне. Он уже встретился с послом России в Беларуси Борисом Грызловым. На встрече были обсуждены перспективы и приоритетные направления дальнейшего развития многоплановых связей субъектов РФ с белорусской стороной.