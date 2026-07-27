Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве построят завод по сборке танков Leopard за €29 млн

Литовские СМИ сообщили о заключении контракта между компанией UAB Lithuania Defence Services, специализирующейся на военном производстве, и строительной организацией YIT Lietuva. Документ предусматривает возведение завода по сборке и ремонту танков в Каунасской свободной экономической зоне.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Аргументы и факты

Согласно опубликованным данным, старт строительных работ намечен на август текущего года, а их завершение — на ноябрь 2027 года. Ожидается, что первый танк, произведенный на новой площадке, будет выпущен в конце 2028 года.

Производственная площадка займет площадь 13 000 кв. м и призвана стать значимым компонентом оборонной инфраструктуры Литвы. На предприятии планируется осуществлять сборку и техническое обслуживание современных танков Leopard 2A8, а также другой тяжелой техники, состоящей на вооружении литовских Вооружённых сил. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 29 миллионов евро.

Ранее, в конце 2025 года, был подписан меморандум о взаимопонимании, затрагивающий вопросы развития инфраструктуры для сборки и обслуживания танков Leopard 2A8. Сторонами соглашения выступили Министерство обороны Литвы и государственный энергохолдинг EPSO‑G с литовской стороны, а также немецкие компании KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme — с германской.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше