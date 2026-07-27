В Литве построят завод по сборке танков Leopard за €29 млн

Согласно опубликованным данным, старт строительных работ намечен на август текущего года, а их завершение — на ноябрь 2027 года. Ожидается, что первый танк, произведенный на новой площадке, будет выпущен в конце 2028 года.
Производственная площадка займет площадь 13 000 кв. м и призвана стать значимым компонентом оборонной инфраструктуры Литвы. На предприятии планируется осуществлять сборку и техническое обслуживание современных танков Leopard 2A8, а также другой тяжелой техники, состоящей на вооружении литовских Вооружённых сил. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 29 миллионов евро.
Ранее, в конце 2025 года, был подписан меморандум о взаимопонимании, затрагивающий вопросы развития инфраструктуры для сборки и обслуживания танков Leopard 2A8. Сторонами соглашения выступили Министерство обороны Литвы и государственный энергохолдинг EPSO‑G с литовской стороны, а также немецкие компании KNDS Deutschland и Rheinmetal Landsysteme — с германской.