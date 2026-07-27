Глава МИД Рыженков назвал санкции против Беларуси и РФ самоизоляцией ЕС

Рыженков обратил внимание на то, что с каждым новым пакетом санкций хуже становится ЕС и его гражданам. Глава белорусской дипломатии уверен, что Европа «уже заигралась» с разного рода рестрикциями. И напомнил, что от санкций страдают сами европейцы, которые отдалены от рынков, лишаются туристов, а также дешевых и надежных ресурсов.