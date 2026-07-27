Глава МИД Рыженков назвал санкции против Беларуси и РФ самоизоляцией ЕС

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал санкции против Беларуси и Росси самоизоляцией Евросоюза, пишет БелТА.
— Это все очень похоже не на какую-то изоляцию Беларуси или России, а на самоизоляцию Европейского Союза.
Рыженков обратил внимание на то, что с каждым новым пакетом санкций хуже становится ЕС и его гражданам. Глава белорусской дипломатии уверен, что Европа «уже заигралась» с разного рода рестрикциями. И напомнил, что от санкций страдают сами европейцы, которые отдалены от рынков, лишаются туристов, а также дешевых и надежных ресурсов.
Рыженков заметил, что европейским странам стало сложнее даже коммуницировать со странами Азии и что ЕС, «остается самоограниченным» на своей небольшой территории.
При этом он отметил, что Беларусь продолжает сотрудничать с Россией, огромной Евразией и Африкой. А введение против республики односторонних принудительных мер открывает новые возможности по поиску других партнеров.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович заявил о реакции соседей Беларуси на отсутствие реальных угроз.