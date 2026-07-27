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В Омской «Тепловой компании» назначен новый директор

Виталий Киселев приступил к подготовке объектов предприятия к отопительному сезону и реализации федеральной ремонтной кампании.

Источник: администрация города Омска

В АО «Тепловая компания» (структурное подразделение городского комплекса) произошли кадровые изменения. Новым руководителем организации назначен Виталий Александрович Киселев. Об этом сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Омска.

Перед Виталием Киселевым, как и перед всем коллективом предприятия, поставлены приоритетные задачи на текущий период. Главной из них является качественная и своевременная подготовка теплоэнергетического комплекса к новому отопительному сезону 2026−2027 годов.

Кроме того, важнейшим вопросом повестки дня остается проведение масштабной ремонтной кампании. Работы ведутся в рамках программы федерального финансирования, направленной на модернизацию изношенных коммунальных сетей областного центра.

«Уверен, Виталий Александрович, как человек с достаточным профессиональным и жизненным опытом, справится с возложенной на него миссией», — отметил мэр Омска, комментируя назначение.