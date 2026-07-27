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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 27 июля: главное

Представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Каких-либо новых конкретных предложений в рамках украинского урегулирования сейчас нет.

Сообщения о возможном обсуждении Зеленским с Трампом воздушного перемирия на Украине не более чем измышления СМИ.

Международные торговые суда РФ не будут оснащать вооружением, но ВМФ может принимать меры по их защите.

Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда. Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может. Но то, что российский флот может принимать меры по защите — да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не стал комментировать утверждения Зеленского о том, что Россия якобы рассматривает возможность привлечения военных из КНДР для участия в СВО.

Не считаю необходимым [эти слова] комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Песков назвал важной беседу Владимира Путина с моряками и командующими флотов.

Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотов, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

27 июля Владимир Путин планирует сегодня провести международный телефонный разговор.

Также в понедельник глава государства наградит особо отличившихся депутатов Госдумы.

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