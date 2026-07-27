Володин представил результаты работы Госдумы VIII созыва

В ходе выступления были озвучены статистические данные о законотворческой деятельности: депутаты инициировали 47,3% внесенных в Госдуму законопроектов, еще 10,8% были подготовлены совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — сенаторами. В совокупности эти инициативы составили две трети всей законотворческой повестки. При этом доля принятых федеральных законов, внесенных депутатами (в том числе совместно с сенаторами), достигла 35,8%.