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Володин представил результаты работы Госдумы VIII созыва

На пленарном заседании председатель Государственной думы Вячеслав Володин представил итоги пятилетней работы Госдумы VIII созыва. Выступление транслировалось на официальном сайте нижней палаты парламента.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Среди ключевых достижений спикер выделил принятие свыше 250 законов, направленных на противодействие санкциям. Володин подчеркнул, что страна продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление и ограничительные меры.

В ходе выступления были озвучены статистические данные о законотворческой деятельности: депутаты инициировали 47,3% внесенных в Госдуму законопроектов, еще 10,8% были подготовлены совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — сенаторами. В совокупности эти инициативы составили две трети всей законотворческой повестки. При этом доля принятых федеральных законов, внесенных депутатами (в том числе совместно с сенаторами), достигла 35,8%.

Отдельно спикер отметил тенденцию к росту числа межфракционных законов: с 2021 года их количество увеличилось в 3,5 раза, а доля в общем объеме принятых документов составила четверть.

Володин также заявил о полном выполнении посланий президента РФ Федеральному собранию за предыдущие годы. Кроме того, по его словам, завершена работа по интеграции правовых систем Донбасса и Новороссии в правовое поле России.

Весенне-летняя сессия VIII созыва Госдумы была закрыта 23 июля. За семь месяцев работы палата приняла 354 законопроекта, причем 71% из них — законы прямого действия.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября в течение трех дней. Состав Думы останется неизменным — 450 депутатов: половина будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.

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