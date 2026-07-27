Володин представил результаты работы Госдумы VIII созыва

Среди ключевых достижений спикер выделил принятие свыше 250 законов, направленных на противодействие санкциям. Володин подчеркнул, что страна продолжает развиваться, несмотря на внешнее давление и ограничительные меры.
В ходе выступления были озвучены статистические данные о законотворческой деятельности: депутаты инициировали 47,3% внесенных в Госдуму законопроектов, еще 10,8% были подготовлены совместно с членами Совета Федерации, 3,2% — сенаторами. В совокупности эти инициативы составили две трети всей законотворческой повестки. При этом доля принятых федеральных законов, внесенных депутатами (в том числе совместно с сенаторами), достигла 35,8%.
Отдельно спикер отметил тенденцию к росту числа межфракционных законов: с 2021 года их количество увеличилось в 3,5 раза, а доля в общем объеме принятых документов составила четверть.
Володин также заявил о полном выполнении посланий президента РФ Федеральному собранию за предыдущие годы. Кроме того, по его словам, завершена работа по интеграции правовых систем Донбасса и Новороссии в правовое поле России.
Весенне-летняя сессия VIII созыва Госдумы была закрыта 23 июля. За семь месяцев работы палата приняла 354 законопроекта, причем 71% из них — законы прямого действия.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября в течение трех дней. Состав Думы останется неизменным — 450 депутатов: половина будет избрана по партийным спискам, половина — по одномандатным округам.