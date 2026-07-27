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Иран призвал Запад усилить контроль за Зеленским

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи призвал западные страны усилить контроль за действиями президента Украины Владимира Зеленского. Заявление прозвучало на фоне атаки на иранское торговое судно в Каспийском море, сообщает агентство Mehr.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам дипломата, государства, поддерживающие украинское правительство, должны нести ответственность за последствия подобных действий. Багаи охарактеризовал поведение Зеленского как схожее с поступками анархистов накануне Первой мировой войны — тогда демонстративные и крайне рискованные акции привели к масштабным последствиям для всей Европы.

Представитель иранского МИД также подчеркнул, что шаги Киева идут вразрез с положениями Устава ООН и представляют собой опасную авантюру, которая неизбежно спровоцирует ответные меры.

Инцидент произошел 25 июля: Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в акватории Каспийского моря. В результате взрыва на борту один моряк погиб, еще один получил ранения. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи ранее заявлял, что украинская сторона не сможет избежать ответственности за содеянное.

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