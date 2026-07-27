По словам дипломата, государства, поддерживающие украинское правительство, должны нести ответственность за последствия подобных действий. Багаи охарактеризовал поведение Зеленского как схожее с поступками анархистов накануне Первой мировой войны — тогда демонстративные и крайне рискованные акции привели к масштабным последствиям для всей Европы.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше