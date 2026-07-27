В крае поддержано более 350 проектов жителей региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году по краевой программе поддержки местных инициатив в городах и сёлах края реализуют 353 проекта. На их внедрение из краевого бюджета направлено более 550 млн рублей.
«Каждый год жители края сами решают, что появится в их городе или селе: детская площадка, освещение в парке, техника для коммунальных нужд, — всё, что влияет на повседневный комфорт. Система, в которой решение о развитии территорий принимают сами жители, — один из самых эффективных инструментов работы», — отметил губернатор Михаил Котюков.
Работы на некоторых объектах этого года уже завершаются. Так, в селе Васильевка Ужурского округа рядом с существующим спортивным комплексом для подростков построили детскую площадку, получилось семейное пространство для спорта и отдыха.
В селе Айтат Большемуртинско-Сухобузимского округа на средства программы приобрели трактор: зимой он очищает улицы от снега и наледи, летом выравнивает гравийные дороги, косит траву и вывозит мусор.
В Норильске на лыжной базе «Оль-Гуль» создают спортивно-игровую зону для детей всех возрастов — с игровым комплексом, верёвочным парком и столами для настольного тенниса.
В посёлке Дубинино Шарыповского округа завершается благоустройство двора на улице Кишинёвской: обновляют дорожное покрытие, обустраивают парковку и тротуары.
Отметим, краевая программа предполагает софинансирование: не менее 4% стоимости проекта вносят жители, до 8% — местный бюджет, около 8% составляют взносы организаций. Основная часть средств выделяется из краевого бюджета.
Конкурс работает с 2017 года, и в этом году его возможности расширили: впервые жители могут предлагать проекты благоустройства территорий школ и детских садов.