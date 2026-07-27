В крае поддержано более 350 проектов жителей региона

«Каждый год жители края сами решают, что появится в их городе или селе: детская площадка, освещение в парке, техника для коммунальных нужд, — всё, что влияет на повседневный комфорт. Система, в которой решение о развитии территорий принимают сами жители, — один из самых эффективных инструментов работы», — отметил губернатор Михаил Котюков.