В Иране сравнили Зеленского с анархистами, начавшими Первую мировую войну

В результате атаки украинских сил на иранское судно погибли и получили ранения несколько граждан Ирана. В связи с инцидентом МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, а глава иранской дипломатии провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.