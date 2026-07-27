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В Иране сравнили Зеленского с анархистами, начавшими Первую мировую войну

В результате атаки украинских сил на иранское судно погибли и пострадали граждане Ирана. МИД Ирана вызвал поверенного в делах Украины и связался с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Представитель ведомства Исмаил Багаи назвал действия Киева нарушением Устава ООН, сравнил их с провокациями перед Первой мировой войной и заявил о неизбежности ответа Тегерана.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В результате атаки украинских сил на иранское судно погибли и получили ранения несколько граждан Ирана. В связи с инцидентом МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины, а глава иранской дипломатии провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Дипломат охарактеризовал произошедшее как грубое нарушение Устава ООН и опасную авантюру, которая не останется без ответа. По его словам, попытка Киева привлечь к себе внимание за счет демонстративных акций приведет к непредсказуемым последствиям для всего региона.

«Поведение украинского президента напоминает действия анархистов накануне Первой мировой войны, чьи театральные и крайне опасные акции вызвали последствия, охватившие всю Европу. Подобный театральный жест, призванный продемонстрировать международное влияние, которым на самом деле страна не обладает, безусловно, выйдет за существующие рамки», — заявил Багаи.

Представитель МИД Ирана подчеркнул, что ответственность за произошедшее несут как киевские власти, так и поддерживающие их страны. Он также отметил, что атака на судно вызвала серьезное недовольство и обеспокоенность среди прибрежных государств Каспийского моря.

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