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Тегеран примет решение об ответе Киеву на гибель иранского моряка

Посол республики в России Казем Джалали подчеркнул, что Иран оставит за собой право отреагировать на случившееся.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Иран оставляет за собой право ответить Украине за гибель иранского моряка в Каспийском море и примет решение об ответе. Об этом заявил ТАСС посол республики в России Казем Джалали.

«Глава нашего МИД [Аббас Арагчи] подчеркнул, что Иран оставляет за собой право ответа. Все решения [по этому поводу], которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством», — сказал посол, отвечая на вопрос о возможности военных шагов.

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб член экипажа.

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