Полковник Ходаренок: идея перемирия в воздухе доказывает, что Киеву стало больно

Необходимо заметить, что Вооруженные силы США не смогли закрыть от ударов Ирана воздушное пространство над монархиями Персидского залива и ряда других арабских государств. То есть в этом плане следует порекомендовать Трампу для начала решить подобную проблему в регионе Ближнего Востока, продемонстрировать, что он в принципе может решить такую задачу, а потом уже думать об Украине, ведь закрытие неба над ней на два порядка сложнее, чем оборона от Ирана.