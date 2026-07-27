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Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность

Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность — он возглавил Ассоциацию KAZENERGY, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Источник: primeminister.kz

Как сообщает пресс-служба Ассоциации KAZENERGY, новым председателем организации избран Сериккали Брекешев, обладающий многолетним опытом работы в нефтегазовой отрасли и на государственной службе.

Избрание состоялось во время внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

«Участники собрания выразили уверенность, что под его руководством Ассоциация продолжит последовательную работу по консолидации отраслевых интересов, развитию диалога государства и бизнеса и укреплению позиций энергетического комплекса Казахстана», — говорится в сообщении.

Болат Акчулаков возглавлял KAZENERGY с февраля 2025 года.

«На собрании было отмечено, что в период его руководства Ассоциация укрепила статус ведущей отраслевой площадки для диалога государства и бизнеса, расширила международное позиционирование Казахстана и продолжила системное представление интересов нефтегазового и энергетического комплекса в рамках налоговой и регуляторной реформ, а также совершенствования законодательства в сфере недропользования», — сообщили в организации.

Отмечается, что руководители ведущих энергетических компаний страны поблагодарили Болата Акчулакова за совместную работу и вклад в развитие KAZENERGY.

Они выразили уверенность, что его профессиональный опыт и глубокое знание отрасли позволят ему и далее вносить значимый вклад в развитие нефтегазового комплекса Казахстана на посту акима Атырауской области — ключевого нефтедобывающего региона страны.

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения новому акиму Атырауской области Болату Акчулакову, который был назначен на эту должность 17 июля.

Сериккали Брекешев в сентябре 2021 года был назначен министром экологии, геологии и природных ресурсов. В январе 2022 года президент переназначил его на этот пост. А спустя год, 4 января 2023-го, Токаев подписал указ об освобождении Брекешева от должности министра.

В феврале 2023 года Брекешев был назначен на должность заместителя председателя правления АО «НК “КазМунайГаз”.