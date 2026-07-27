Экс-министр экологии Сериккали Брекешев получил новую должность

«На собрании было отмечено, что в период его руководства Ассоциация укрепила статус ведущей отраслевой площадки для диалога государства и бизнеса, расширила международное позиционирование Казахстана и продолжила системное представление интересов нефтегазового и энергетического комплекса в рамках налоговой и регуляторной реформ, а также совершенствования законодательства в сфере недропользования», — сообщили в организации.