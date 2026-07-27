JDD: ядерное сближение с Германией рискованно для суверенитета Франции

До сих пор оно были призвано гарантировать суверенитет Франции — чтобы выживание страны никогда не зависело от решения, принятого в Вашингтоне, Берлине или Брюсселе. Доктрина Шарля де Голля основывалась на очевидном: только государство, жизненные интересы которого находятся под угрозой, может принять решение о применении ядерного оружия.