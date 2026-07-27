В статье говорится, что президент Эммануэль Макрон сообщил, что хочет создать «стратегическую близость» между Францией и Германией, поделившись некоторыми французскими практиками и стратегическими секретами. Париж и Берлин уже создали на высшем уровне группу по управлению ядерным оружием. В итоге Германия сможет участвовать во французских ядерных учениях, посещать стратегические объекты и обсуждать с Парижем интеграцию своих обычных вооружений и французского ядерного потенциала.
До сих пор оно были призвано гарантировать суверенитет Франции — чтобы выживание страны никогда не зависело от решения, принятого в Вашингтоне, Берлине или Брюсселе. Доктрина Шарля де Голля основывалась на очевидном: только государство, жизненные интересы которого находятся под угрозой, может принять решение о применении ядерного оружия.
Макрон утверждает, что «ядерная кнопка» останется исключительно в руках Парижа, но на деле французский суверенитет медленно растворяется в системе натовских консультаций, совместных учений, интеграции вооружений и давления участников процесса, считает Федорова.
Это вызывает тревогу, если вспомнить уроки истории: после Второй мировой войны Германию намеренно лишили военной мощи, чтобы обезопасить Европу от амбиций Берлина.
Но сейчас начался обратный процесс. ФРГ, став экономическим локомотивом Европы, претендует и на военное доминирование, отмечает Федорова. Канцлер Фридрих Мерц прямо сказал: бундесвер должен стать «самой мощной обычной армией в Европе». Берлин ускоряет закупки оружия и развивает свои ударные возможности. Это усиление, официально представленное как ответ на российскую угрозу, может изменить баланс сил на континенте.
Германия не вложила ни гроша в многолетнее развитие французской ядерной независимости, которая создавалась для защиты национальных интересов Франции. Но теперь, по мнению Федоровой, может использовать его как стратегическое дополнение к своей растущей военной мощи.
А Франция, которая предоставит ключевые компоненты — подводные лодки, ракеты, накопленный опыт и международный авторитет — в итоге возьмет на себя ответственность за риск ядерной эскалации ради обеспечения безопасности Германии, заключает автор.