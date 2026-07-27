Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лишенный права избираться кандидат в ЗакС задекларировал танк, яхту Абрамовича и пухосос

Общественный деятель Ярослав Костров, баллотирующийся в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщил избирательной комиссии, что обладает пятью транспортными средствами.

Источник: Коммерсантъ

В сведениях о доходе и имуществе он указал танк Т-34−76, яхту Eclipse, гоночный болид Ferrari 125 F1, а также вертолет Ми-8 и стратегический бомбардировщик Ту-160. Еще, согласно документу, опубликованному на сайте Горизбиркома, на Кострова оформлен «Пухосос» от компании «Ян-Дек-С» (стилистика сохранена).

Отметим, господин Костров, отчитавшийся о годовом доходе в 1,5 млн рублей, указал точные данные яхты Eclipse. Судно с идентификатором 1009613 спущено на воду в 2009 году. Название и номер яхты полностью совпадает с данными 162-метровой суперяхты Романа Абрамовича. На момент спуска она считалась самой большой частной моторной лодкой в мире. По данным сервиса VesselFinder, с марта судно с соответствующим номером находится в порту турецкого города Гёльджюк.

«Все мое, в чем проблема? Купил у Абрамовича. Если им что-то не нравится — они могут напрямую ко мне обратиться, я предоставлю документы купли-продажи данного оборудования», — прокомментировал необычную декларацию корреспонденту «Ъ Северо-Запад» господин Костров.

На выборы Костров идет от партии «Справедливая Россия». Он включен в список кандидатов в Заксобрание по единому округу. Вскоре послы выдвижения на общественника составили административный протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) и арестовали на 10 суток. Из-за этого он формально не может быть избран на любые выборные должности в течение года с момента привлечения к ответственности.

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше