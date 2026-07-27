Лишенный права избираться кандидат в ЗакС задекларировал танк, яхту Абрамовича и пухосос

На выборы Костров идет от партии «Справедливая Россия». Он включен в список кандидатов в Заксобрание по единому округу. Вскоре послы выдвижения на общественника составили административный протокол по статье о демонстрации запрещенной символики (ст. 20.3 КоАП) и арестовали на 10 суток. Из-за этого он формально не может быть избран на любые выборные должности в течение года с момента привлечения к ответственности.