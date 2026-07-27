В Омске назвали три главных итога визита Путина

Сама по себе тема использования нашей главной реки — не новая. Региональные власти и раньше стремились дополнить широтную логистику меридиональной. И «Зерно Сибири», и даже полежаевские проекты добычи газа в Тевризе имели под собой одну содержательную основу: добавить к транспортному коридору «запад-восток», который у нас отлично развит, новый — с юга на север. Это не только оживит северные районы области, но и превратит регион в уникальный логистический хаб.