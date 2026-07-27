В Омске назвали три главных итога визита Путина

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, уже двадцать второй по счёту, закончился. Соглашения подписаны, контакты установлены, мосты наведены. Делегаты разъехались. Самое время задуматься: а что в сухом остатке?
За нейтральным и взвешенным языком пресс-релизов можно увидеть как минимум три генеральных линии, которые серьезно повлияют на развитие Омска.
Путин
И первая из них — визит президента. Не будем отрицать очевидное, это — важнейший итог форума. Участие Путина превращает любое мероприятие в событие федерального масштаба. И на любые запросы, новости, решения, принятые в Омске, московские чиновники будут смотреть через особую оптику.
А что было до его приезда?
От речных маршрутов до промышленной кооперации: чем запомнился первый день форума России и Казахстана в Омске.
Понятно, что это был не просто визит, а экзамен. Три года назад Путин назначил Хоценко управлять Омской областью, и все эти три года регион добывал из центра деньги, содействие, внимание. Пришло время отчитаться.
Но — и это важный нюанс — формально визит нам подали иначе. Не Путин приехал проверять, а Хоценко пригласил президента (с полного одобрения АП, конечно же), а тот согласился. Это свидетельствует о том, что кредит доверия не исчерпан. И рост акций Виталия Павловича на бирже губернаторов — тому подтверждение.
Прошли ли местные власти эту проверку? Судя по всему, да: рабочая встреча президента с губернатором прошла в ключе обсуждения достижений, роста промышленности, реализации знаковых проектов. Высказывания Путина по итогам форума вполне комплиментарны, и федеральные чиновники разного уровня это наверняка отметят.
Здесь в сухом остатке — новые деньги на новые проекты. Регион не просто продолжит вводить уже обещанные объекты, но и, вероятно, замахнётся на нечто большее.
Иртыш
Сама по себе тема использования нашей главной реки — не новая. Региональные власти и раньше стремились дополнить широтную логистику меридиональной. И «Зерно Сибири», и даже полежаевские проекты добычи газа в Тевризе имели под собой одну содержательную основу: добавить к транспортному коридору «запад-восток», который у нас отлично развит, новый — с юга на север. Это не только оживит северные районы области, но и превратит регион в уникальный логистический хаб.
Проект по совместному освоению Иртыша, озвученный на форуме, здесь важен двумя вещами.
Во-первых, этот проект рационально оценивает возможности сторон. То же «Зерно Сибири» пыталось охватить всё: Казахстан, Омск, Иртыш, Обь, Северный морской путь! И это оказалось слишком. Нужно было строить порты, закупать целый флот судов «река-море», пробиваться на международный рынок. Задача оказалась запредельной.
Сейчас этого слона решили есть по кусочкам. Мастер-план использования Иртыша, углубление дна, расширение портов — небольшие, практические, реализуемые шаги. Да, поначалу без «севера», только Китай — Казахстан — Омск. Но этот проект может стать первым шагом. И он по силам участникам.
Важно и то, что идея не висит в воздухе, это не проект ради проекта. Параллельно на форуме обсуждался целый комплекс вопросов, связанных с логистикой, перевозками зерна, взаимной торговлей. Это не один проект, а целое направление.
Метротрам
Этот вопрос, поднятый на встрече Виталия Хоценко с президентом, не столь значим для всей страны — но крайне чувствителен для Омска. И здесь важно, что речь не идет об очередной «достройке метро», которых было уже так много на нашей памяти. Впервые на уровне главы государства была озвучена идея метротрама.
Метро — полезная, но очень дорогая игрушка. Регион может его эксплуатировать, но не расширять. На строительство новых станций, новых линий нужны федеральные деньги, так что даже если бы трассу от библиотеки имени Пушкина до Левого берега запустили, она осталась бы единственной на десятилетия.
И совсем другое дело — метротрам. Если Москва выделит деньги на самый сложный, центральный, блок, состоящий из подземных трамвайных линий, то всё остальное регион сможет достраивать уже сам.
Не сразу. Понемногу. Линия там, километр путей здесь, 10 новых вагонов, 20. Но это будет именно живая, развивающаяся система. И контроль при этом остаётся в руках регионального правительства, а это — важный символический момент.
И, возможно, деталь, которая характеризует весь прошедший форум.