FT: Евросоюз может отказаться от крупных пакетов санкций против России

Издание отмечало, что ЕС и раньше сталкивался с тем, что некоторые государства выступали против ограничений, из-за чего на их согласование уходили недели. Однако со временем «моральный императив» стал работать все меньше и меньше — несмотря на то, что европейские столицы говорят о солидарности, в конце концов их поддержка слабеет.