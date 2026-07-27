Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чад объявил о выходе из МУС

Чад объявил о выходе из МУС, обвинив его в предвзятом отношении к Африке.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Чад объявил в понедельник о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке, заявили в МИД Чада.

«Двадцать седьмого июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. Например, там указано, что подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности.

При этом МИД Чада призвал к созданию международных механизмов правосудия в рамках Африканского союза.

Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер также объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута. Страны заявили, что МУС продемонстрировал неспособность к рассмотрению и расследованию военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и агрессии.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше