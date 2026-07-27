Чад объявил о выходе из МУС

В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. Например, там указано, что подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности.