Чад объявил о выходе из МУС

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Чад объявил в понедельник о выходе из Римского статута, учредившего Международный уголовный суда (МУС), обвинив его в предвзятом отношении к Африке, заявили в МИД Чада.
«Двадцать седьмого июля 2026 года правительство Республики Чад уведомило генсека ООН, являющейся депозитарием Римского статута, о суверенном решении выйти из Римского статута Международного уголовного суда», — говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится, что данное решение принято по итогам анализа деятельности МУС, которую в Чаде считают неэффективной и предвзятой по отношению к Африке. Например, там указано, что подавляющее большинство расследований МУС касается именно африканских стран, что свидетельствует о политизированности его деятельности.
При этом МИД Чада призвал к созданию международных механизмов правосудия в рамках Африканского союза.
Ранее Буркина-Фасо, Мали и Нигер также объявили в совместном коммюнике о своем выходе из Римского статута. Страны заявили, что МУС продемонстрировал неспособность к рассмотрению и расследованию военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и агрессии.