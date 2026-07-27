МИД Литвы намерен обязать россиян письменно осудить СВО для въезда в страну

«Мы зеркальные [меры] введем, но надо запомнить, кто инициировал все это. Вот это самое главное. В этом и есть провокация. За ней последует реакция, естественно. Изменится отношение к Литве в Российской Федерации, и оно будет крайне негативным к правительству той страны», — отметил он в беседе с «Абзацем».