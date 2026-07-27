Милей оскорбил Лулу да Силву во время визита в Бразилию

В своей речи аргентинский лидер использовал жесткие формулировки: он отнес Лулу да Силву к категории «чертовых левых», назвал политика «преступником», а его администрацию охарактеризовал как «социалистический мусор». Милей также призвал к поражению действующего правительства не только в Бразилии, но и во всей Латинской Америке.
Реакцией на эти заявления стал дипломатический шаг со стороны Бразилии: Министерство иностранных дел страны отозвало для консультаций посла в Аргентине Хулио Бителли. Представитель МИД Бразилии подтвердил, что решение принято в связи с оскорбительными высказываниями Милея в ходе политического мероприятия.
Инцидент развернулся на фоне активной предвыборной кампании в Бразилии: Лула да Силва намерен баллотироваться на новый срок, а Флавио Болсонару рассматривается как его вероятный основной соперник. В самой Аргентине реакция на поведение главы государства также оказалась неоднозначной. Так, губернатор провинции Буэнос‑Айрес Аксиль Кисильоф заявил, что позиция Милея не отражает настроения аргентинского общества, и указал на возможные негативные экономические последствия обострения отношений с ключевым торговым партнером страны.