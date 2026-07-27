Путин подводит итоги работы депутатов Госдумы. Онлайн

14:07 Путин назвал в числе приоритетов бюджета на следующую трехлетку укрепление обороны, решение социальных задач и поддержку экономики.
14:05 ⚡️Россия способна дать отпор всем враждебным шагам, заявил Путин.
14:04 Путин: враги России, будучи не в силах победить ее на поле боя, делают ставку на откровенно террористические методы.
14:03 ?~Депутаты Госдумы полностью оправдали высокий статус народных представителей~, заявил Путин.
Глава государства назвал весомым вклад всех фракций Госдумы уходящего созыва.
14:02 Россия сталкивалась с давлением и до «Русской весны» 2014 года, и после, а с 2022 года Запад ставит «рекорды» по санкциям, заявил Путин.
14:01 Участников СВО поддерживает весь российский народ, все общество, подчеркнул Путин.
14:00 ⚡️Россия добьется своих целей в СВО, заявил Путин.
13:59 Путин назвал последние годы одним из решающих этапов в жизни Отечества.
13:55 Владимир Путин проводит встречу с депутатами Госдумы, в ходе которой политики обсудят итоги законотворческой работы начиная с 2021 года.
Сегодня восьмой созыв Госдумы завершает свою работу. Выборы нового созыва пройдут с 18 по 20 сентября. На них изберут 450 депутатов по параллельной избирательной системе: 225 — по одномандатным округам, 225 — по партийным спискам.
13:50 Перед встречей с президентом депутаты провели итоговое заседание Госдумы. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что за пять лет депутаты приняли 2890 федеральных законов.
«Мы исходили из того, что во главе угла должен быть не количественный, а качественный показатель решения конкретных задач и проблем», — сказал Володин.
Свое выступление он завершил словами: ~ «Партий много, Родина одна. Россия, Путин, победа. Коллеги, Россия, Путин, победа!»~
После заседания депутаты отправились в Кремль на автобусах.