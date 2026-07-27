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В Казахстане с начала года раскрыты 4 транснациональные ОПГ, доложил глава АФМ Токаеву

АЛМАТЫ, 27 июл — Sputnik. В Казахстане за первое полугодие 2026 года нейтрализованы 7 преступных групп, в том числе 4 транснациональные, а также 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге, доложил Касым-Жомарту Токаеву председатель Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Кроме того, сообщил Элиманов, ликвидированы 44 сети по незаконному обналичиванию денежных средств с оборотом свыше 176 млрд тенге.

Также силовики нейтрализовали 12 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркобизнеса и мошенничества, выявили 36 дропперских ячеек, через счета которых проведены операции на 113 млрд тенге.

Предотвращены необоснованные траты по 52 инфраструктурным проектам на 279 млрд тенге и выявлены риски хищений госсредств на 10 млрд тенге при коммерциализации научных разработок.

По словам главы АФМ, впервые в СНГ изобличена деятельность лиц, использовавших спецоборудование для имитации работы операторов сотовой связи и массовой рассылки фишинговых СМС с целью незаконного завладения персональными данными.

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