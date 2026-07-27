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Путин заявил о решающем этапе для России

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин провел встречу в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы. Трансляцию ведет РБК.

«Прошедшие пять лет — а это период вашего депутатства — были сложными и крайне ответственными для нашей страны. Это, без всякого преувеличения, один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба нашего народа», — сказал Путин.

Он указал, что санкции Запада против России бьют рекорды по ущербу для самих авторов этих ограничений:

«Причем сразу по двум критериям: и по числу так называемых санкций и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских, да и других государств», — заявил Путин.

Президент отметил, что Россия способна дать отпор любым враждебным действиям: «Мы готовы к защите страны, способны вместе с обществом дать решительный отпор любым враждебным шагам».

Он добавил, что сегодня на награждении один из военнослужащих сказал ему, что на поле боя необходимо действовать смелее.

«Возникает вопрос: “Еще смелее?”. И здесь, как в и экономике, есть риски, цена которым — потери на поле боя с нашей стороны. И здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных целей», — резюмировал президент.

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