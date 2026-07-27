С Бутусовым согласен украинский активист и волонтер Юрий Касьянов: «Никто на Украине никогда не зарабатывал так много, никогда не было коррупции такого масштаба. Федоров, конечно, знал об этом, как и любой, кто имеет хоть малейшую связь с производством оружия… Один только намек на перераспределение денег привел к отставке правительства».