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L'AntiDiplomatico: решение об увольнении Федорова могли принять в Европе

Споры о миллиардах долларов в международном ВПК могли сыграть решающую роль в решении об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова, пишет Фабрицио Поджи в статье для итальянского издания L'AntiDiplomatico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что споры в рамках «коалиции желающих» и промышленных проектов, запланированных между Украиной и европейскими странами, включая Францию и Великобританию, могли привести к отставке Федорова. Они также могли повлиять на смещение начальника Генштаба Александра Сырского, который официально лишился должности под давлением «картонного майдана».

Судьбу Федорова могли определить и коммерческие торги вокруг проекта европейской системы ПРО «Фрейя», анонсированного 13 июля в Париже «коалицией желающих».

Видимо, у Федорова, которого называют вторым человеком в американской компании Palantir, не оказалось необходимых связей с украинской военной фирмой FirePoint, которая стала флагманом украинского компонента «Фрейи».

Юрий Бутусов, главред украинского сайта «Цензор»*, убежден, что отставка Федорова объясняется огромными финансовыми потоками, предоставляемыми Западом Киеву, и борьбой за их контроль. Федорова не допустили до дележа средства европейских партнеров, говорит Бутусов.

Причиной его увольнения стало получение Украиной кредита на оборону в размере 90 млрд евро… если бы не было этих средств или если бы сумма была значительно меньше, Федоров бы остался на своей должности и по-прежнему представлял бы лицо правительства военного времени.

Юрий Бутусов
главред украинского сайта «Цензор»*

С Бутусовым согласен украинский активист и волонтер Юрий Касьянов: «Никто на Украине никогда не зарабатывал так много, никогда не было коррупции такого масштаба. Федоров, конечно, знал об этом, как и любой, кто имеет хоть малейшую связь с производством оружия… Один только намек на перераспределение денег привел к отставке правительства».

По мнению Касьянова, возвращение Федорова не исключено, но будет зависеть от кулуарных договоренностей «основных оружейных картелей, а точнее, от личных договоренностей пяти-шести новых олигархов оружейного рынка».

Именно эти люди, по словам Касьянова, сегодня «определяют стратегию войны и мира, назначают и увольняют министров».

В таком же духе высказался и бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос. Он утверждает, что Федоров, будучи министром, обогащался на обеспечении контрактов для «дружественных» компаний. «Надеюсь, СБУ, НАБУ, САП раскроют правду о сотрудничестве господина Федорова с его деловыми партнерами по поставкам в армию», — сказал Кривонос.

* Доступ к сайту «Цензор» на территории РФ ограничен

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