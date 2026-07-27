В статье говорится, что споры в рамках «коалиции желающих» и промышленных проектов, запланированных между Украиной и европейскими странами, включая Францию и Великобританию, могли привести к отставке Федорова. Они также могли повлиять на смещение начальника Генштаба Александра Сырского, который официально лишился должности под давлением «картонного майдана».
Видимо, у Федорова, которого называют вторым человеком в американской компании Palantir, не оказалось необходимых связей с украинской военной фирмой FirePoint, которая стала флагманом украинского компонента «Фрейи».
Юрий Бутусов, главред украинского сайта «Цензор»*, убежден, что отставка Федорова объясняется огромными финансовыми потоками, предоставляемыми Западом Киеву, и борьбой за их контроль. Федорова не допустили до дележа средства европейских партнеров, говорит Бутусов.
Причиной его увольнения стало получение Украиной кредита на оборону в размере 90 млрд евро… если бы не было этих средств или если бы сумма была значительно меньше, Федоров бы остался на своей должности и по-прежнему представлял бы лицо правительства военного времени.
С Бутусовым согласен украинский активист и волонтер Юрий Касьянов: «Никто на Украине никогда не зарабатывал так много, никогда не было коррупции такого масштаба. Федоров, конечно, знал об этом, как и любой, кто имеет хоть малейшую связь с производством оружия… Один только намек на перераспределение денег привел к отставке правительства».
По мнению Касьянова, возвращение Федорова не исключено, но будет зависеть от кулуарных договоренностей «основных оружейных картелей, а точнее, от личных договоренностей пяти-шести новых олигархов оружейного рынка».
В таком же духе высказался и бывший заместитель командующего ССО ВСУ Сергей Кривонос. Он утверждает, что Федоров, будучи министром, обогащался на обеспечении контрактов для «дружественных» компаний. «Надеюсь, СБУ, НАБУ, САП раскроют правду о сотрудничестве господина Федорова с его деловыми партнерами по поставкам в армию», — сказал Кривонос.
* Доступ к сайту «Цензор» на территории РФ ограничен