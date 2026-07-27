Суд конфисковал в доход государства имущество экс-партнера Тимура Иванова

Согласно версии Следственного комитета, Министерство обороны заключило с компанией «ОлимпСитиСтрой» контракт на возведение военных объектов. За это глава организации Александр Фомин передавал Иванову и Бородину денежные средства за общее покровительство. Кроме того, по указанию Бородина Фомин за свой счет построил на их участках в Тверской области два жилых дома, бани, вертолетные площадки, ангары и здание для охраны.