Суд конфисковал в доход государства имущество экс-партнера Тимура Иванова

Симоновский районный суд Москвы принял решение о конфискации активов предпринимателя Сергея Бородина, ранее являвшегося партнером Тимура Иванова, на сумму около 1,4 миллиарда рублей.
«Конфисковать у Бородина имущество, эквивалентное сумме миллиард 372 миллиона рублей, полученное в результате совершения преступлений, в доход федерального бюджета», — заявила судья, оглашая вердикт.
В понедельник фигуранту было назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 500 миллионов рублей.
Уголовное дело в отношении Бородина, которого, как и Иванова, обвиняли в получении взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей, было выделено в отдельное производство. Бизнесмен заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и признал свою вину.
Согласно версии Следственного комитета, Министерство обороны заключило с компанией «ОлимпСитиСтрой» контракт на возведение военных объектов. За это глава организации Александр Фомин передавал Иванову и Бородину денежные средства за общее покровительство. Кроме того, по указанию Бородина Фомин за свой счет построил на их участках в Тверской области два жилых дома, бани, вертолетные площадки, ангары и здание для охраны.
Как отметил государственный обвинитель в ходе судебного заседания, в период с мая 2018 года по декабрь 2021 года Иванов и Бородин получили от Фомина 1,208 миллиарда рублей. Еще 152 миллиона рублей были переданы фигурантам в 2022 году.
Симоновский суд столицы также рассматривает в закрытом режиме дело в отношении Иванова и Фомина. В обвинительном заключении указано, что бывший заместитель министра получил взятки на сумму 1,3 миллиарда рублей, при этом он не признает свою вину.
Московский городской суд 1 июля 2025 года приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о растрате средств при приобретении паромов для Керченской переправы.