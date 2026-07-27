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Катар и Пакистан пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров

Группа международных посредников во главе с Катаром и Пакистаном фиксирует положительную динамику в урегулировании противостояния между Ираном и США. Об этом в понедельник пишет Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Посредники достигли прогресса в усилиях, чтобы вернуть США и Иран к переговорам и предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке», — отмечается в сообщении агентства.

Эти заявления прозвучали на фоне прекращения обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на инсайдеров сообщило, что президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи наращивать вооруженный конфликт с Ираном. Как выяснила NYT, нехватка ракет — не единственная причина такого решения. В Белом доме считают, что усиление атак на Иран — это рискованный сценарий, а советники Трампа опасались, что боевые действия перекинутся на другие страны.

Позже Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы. В интервью газете The Wall Street Journal он заверил, что в арсеналах Пентагона имеется боеприпасов больше, чем в других странах.

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