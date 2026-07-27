Катар и Пакистан пытаются вернуть США и Иран за стол переговоров

Эти заявления прозвучали на фоне прекращения обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном.
Ранее издание The New York Times со ссылкой на инсайдеров сообщило, что президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи наращивать вооруженный конфликт с Ираном. Как выяснила NYT, нехватка ракет — не единственная причина такого решения. В Белом доме считают, что усиление атак на Иран — это рискованный сценарий, а советники Трампа опасались, что боевые действия перекинутся на другие страны.
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