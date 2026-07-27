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RS: чем обернется вторжение США на Кубу

Представители Пентагона рассматривают возможность начала активных боевых действий против Кубы, включая наземные операции. Однако эксперты предупреждают, что в случае вторжения на остров США вряд ли повторят свой «венесуэльский успех».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Блейз Мэлли в статье для американского интернет-журнала The Responsible Statecraft пишет, что за последние недели военные планировщики США проанализировали ряд вариантов возможных боевых действий в отношении Кубы. Но аналитики предостерегают, что любая операция, направленная на свержение кубинского режима, столкнется с гораздо большими военными, политическими и гуманитарными рисками, чем ожидают в администрации США.

Ли Шленкер, научный сотрудник в Институте Куинси, который недавно побывал на Кубе, считает, что нынешнего подхода США морской и экономической блокады острова недостаточно, чтобы вынудить кубинское правительство уйти в отставку.

Кубинское правительство очень ясно дало понять, что чем больше США оказывают на них давление, чем больше загоняют их [кубинцев] в угол, тем больше создают ощущение осады. В ответ кубинцы просто продолжат сплачивать ряды.

Ли Шленкер
научный сотрудник в Институте Куинси

Если администрация Трампа придет к выводу, что экономическое и морское давление не помогло, следующим шагом, по мнению аналитиков, станет ограниченная воздушная кампания. Для начала США сосредоточатся на узко определенных военных целях, включая подавление средств противовоздушной обороны Кубы, нанесение ударов по военной инфраструктуре и объектам разведки.

Целью такой кампании станет «обезглавливание» кубинского режима. Однако Дэн Грейзер, директор Программы реформирования национальной безопасности в Центре Стимсона, предостерегает Вашингтон от широких выводов из январской операции в Венесуэле.

Грейзер подчеркивает, что операция американского спецназа по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «очень легко могла выйти боком» и что не стоит каждый раз рассчитывать на «элемент везения».

К тому же, наблюдая за операцией в Венесуэле, кубинский режим, мог лучше подготовиться к такому повороту событий, что значительно повысит вероятность потерь и пленения американского персонала.

Если блокада и ограниченная воздушная кампания не приведут к политическим уступкам со стороны Гаваны, тогда администрации Трампа останется последний — и, по мнению всех экспертов, опрошенных RS, — наименее привлекательный вариант: полномасштабное наземное вторжение.

Эксперты считают, что начальная фаза такой операции пройдет быстро. «У Кубы небольшая армия, и она не особенно боеспособна», — объясняет Грейзер.

Но победа над вооруженными силами Кубы станет самой легкой частью такой кампании Пентагона. Более сложная задача начнется после того, как будет подавлено организованное сопротивление.

Военная доктрина Гаваны давно учитывает, что Куба не сможет победить США в обычной войне. Вместо этого упор делается на территориальную оборону и партизанскую войну, призванную сделать любую оккупацию дорогостоящей и длительной, подчеркивает Мэлли.

Это будет похоже на худшие варианты Ирака и Афганистана. Американским солдатам придется сражаться с трудно идентифицируемыми повстанцами.

Дэн Грейзер
директор Программы реформирования национальной безопасности в Центре Стимсона

Кроме того, в этом случае риски выйдут далеко за рамки непосредственной военной операции, считает Мэлли. Война на Кубе может спровоцировать миграционный кризис всего в 145 километрах от Флориды и создать возможности для вооруженных группировок использовать нестабильность в своих интересах. Все это может привести к длительной и дорогостоящей оккупации острова силами США.

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