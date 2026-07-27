Песков назвал чрезвычайно опасным расширение Киевом конфликта на Иран

Комментируя атаку Вооруженных сил Украины на иранское торговое судно, в результате которой погиб член экипажа, представитель Кремля указал на необходимость решительной борьбы с украинским руководством.
«Это чрезвычайно опасно. Это очередной виток напряженности. Надо бороться с киевским режимом», — сказал Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о последствиях удара по судну в акватории Каспийского моря.
Инцидент произошел в минувшую субботу. Как следует из заявления Министерства иностранных дел Ирана, украинская сторона нанесла удар по торговому кораблю, что привело к гибели моряка. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи отметил, что подобные действия совершаются Киевом по наущению Израиля с целью спровоцировать масштабный конфликт и втянуть европейские страны в противостояние на Ближнем Востоке.
Посол исламской республики в России Казем Джалали подчеркивал, что судно не перевозило никаких военных грузов.